Altının kilogram fiyatı günü kaç liradan tamamladı?

Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda ise yüzde 0,2 artışla 2 milyon 485 bin lira oldu. Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 480 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günü yüzde 0,2 artışla 2 milyon 485 bin lira olarak tamamladı.

Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 480 bin liradan tamamlamıştı.

Standart altının kilogram fiyatı en düşük 2 milyon 453 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 485 bin 498 lirayı gördü.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 456 milyon 540 bin 542,78 lira, işlem miktarı ise 1.799,23 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 4 milyar 462 milyon 165 bin 970,09 lira düzeyinde gerçekleşti.