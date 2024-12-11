Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 46 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon lira, en yüksek 3 milyon 46 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,7 yükselişle 3 milyon 46 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 25 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 10 milyar 629 milyon 841 bin 515,17 lira, işlem miktarı ise 3.507,47 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 10 milyar 631 milyon 616 bin 337,67 lira düzeyinde gerçekleşti.