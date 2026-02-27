Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem günün sonunda yüzde 0,5 düşüşle 7 milyon 400 bin liraya indi.

Altının kilogram fiyatı piyasada en düşük 7 milyon 400 bin lira, en yüksek 7 milyon 470 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 440 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 472 milyon 794 bin 245,85 lira, işlem miktarı ise 1013,91 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 614 milyon 173 bin 386,23 lira olarak gerçekleşti.