Altının kilogram fiyatı sıçradı
Standart altının kilogram fiyatı, gün içinde 6 milyon 849 bin 700 lirayı görmesinin ardından yüzde 2,3 artışla 6 milyon 785 bin liraya yükseldi.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 785 bin liraya çıktı.
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 670 bin lira, en yüksek 6 milyon 849 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,3 artışla 6 milyon 785 bin lira oldu.
Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 630 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 433 milyon 583 bin 96,31 lira, işlem miktarı ise 652,72 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 993 milyon 232 bin 870,56 lira olarak gerçekleşti.