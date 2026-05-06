Altının kilogram fiyatı sıçradı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 785 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 670 bin lira, en yüksek 6 milyon 849 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,3 artışla 6 milyon 785 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 630 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 433 milyon 583 bin 96,31 lira, işlem miktarı ise 652,72 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 993 milyon 232 bin 870,56 lira olarak gerçekleşti.