Altının kilogram fiyatı yaklaşık 3 milyon 766 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 3 milyon 765 bin 999,5 liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 750 bin lira, en yüksek 3 milyon 780 bin 756 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 azalışla 3 milyon 765 bin 999,5 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 784 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 656 milyon 103 bin 363,65 lira, işlem miktarı ise 1.785,61 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 773 milyon 539 bin 711,52 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası ile Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: