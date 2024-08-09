Altının kilogram fiyatı yükseldi
Altın piyasasında en düşük 2 milyon 635 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 655 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,7 yükselişle 2 milyon 646 bin lira oldu.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,7 yükselişle 2 milyon 646 bin liraya yükseldi.
Altının kilogram fiyatı en düşük 2 milyon 635 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 655 bin lirayı gördü.
Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 627 bin 900 liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında işlem hacmi, 4 milyar 236 milyon 253 bin 35,50 lira, işlem miktarı ise 1.636,07 kilogram oldu.
Tüm metallerde işlem hacmi de 4 milyar 386 milyon 850 bin 844,30 lira düzeyinde gerçekleşti.