Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,7 yükselişle 2 milyon 646 bin liraya yükseldi.

Altının kilogram fiyatı en düşük 2 milyon 635 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 655 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 627 bin 900 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında işlem hacmi, 4 milyar 236 milyon 253 bin 35,50 lira, işlem miktarı ise 1.636,07 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 4 milyar 386 milyon 850 bin 844,30 lira düzeyinde gerçekleşti.