Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,1 artışla 3 milyon 43 bin liraya yükseldi.

Piyasada altının kilogram fiyatı en düşük 3 milyon 30 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 45 bin 900 lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, dünü 3 milyon 40 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 900 milyon 910 bin 80,21 lira, işlem miktarı ise 296,51 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 943 milyon 40 bin 766,21 lira düzeyinde gerçekleşti.