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Altının kilogram fiyatı yükseldi

Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 5,4 artışla 3 milyon 40 bin lira oldu.

Ekonomi
  • 14.10.2024 16:44
  • Giriş: 14.10.2024 16:44
  • Güncelleme: 14.10.2024 16:45
Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatı yükseldi
Fotoğraf: DepoPhotos

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 40 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 905 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 60 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 5,4 artışla 3 milyon 40 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 2 milyon 885 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 2 milyar 522 milyon 868 bin 109,52 lira, işlem miktarı ise 859,09 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 705 milyon 714 bin 115,18 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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