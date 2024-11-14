Altının kilogram fiyatı yükseldi
Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,1 artışla 2 milyon 960 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 2 milyon 900 bin liradan tamamlamıştı.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 2,1 artışla 2 milyon 960 bin liraya yükseldi.
Standart altının kilogram fiyatı, en düşük 2 milyon 800 bin lira, en yüksek 2 milyon 967 bin lirayı gördü.
Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 2 milyon 900 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 5 milyon 80 bin 919,75 lira, işlem miktarı ise 1.388,56 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 4 milyar 239 milyon 223 bin 306,16 lira düzeyinde gerçekleşti.