Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 2,1 artışla 2 milyon 960 bin liraya yükseldi.

Standart altının kilogram fiyatı, en düşük 2 milyon 800 bin lira, en yüksek 2 milyon 967 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 2 milyon 900 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 5 milyon 80 bin 919,75 lira, işlem miktarı ise 1.388,56 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 4 milyar 239 milyon 223 bin 306,16 lira düzeyinde gerçekleşti.