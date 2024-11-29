Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,02 artışla 3 milyon 45 bin liraya yükseldi.

Standart altının kilogram fiyatı en düşük 3 milyon 45 bin lira, en yüksek 3 milyon 100 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 44 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 222 milyon 779 bin 535,29 lira, işlem miktarı ise 2.091,78 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 6 milyar 238 milyon 451 bin 38,14 lira düzeyinde gerçekleşti.