Altının kilogram fiyatı yükseldi
Standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,2 yükselişle 3 milyon 35 lirayı gördü. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 30 bin liradan tamamlamıştı.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,2 yükselişle 3 milyon 35 bin liraya çıktı.
Standart altının kilogram fiyatı en düşük 3 milyon 15 bin 50 lira, en yüksek 3 milyon 35 bin lirayı gördü.
Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 30 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 300 milyon 347 bin 158,01 lira, işlem miktarı ise 1.422,85 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 4 milyar 300 milyon 347 bin 158,01 lira düzeyinde gerçekleşti.