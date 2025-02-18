Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda yüzde 1 artışla 3 milyon 490 bin liraya yükseldi.

Standart altının kilogram fiyatı en düşük 3 milyon 467 bin lira, en yüksek 3 milyon 490 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 454 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 238 milyon 552 bin 914,59 lira, işlem miktarı ise 1.223,8 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 4 milyar 357 milyon 596 bin 904,21 lira düzeyinde gerçekleşti.