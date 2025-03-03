Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,3 artışla 3 milyon 401 bin liraya yükseldi.

Standart altın, piyasada en düşük 3 milyon 382 bin lira, en yüksek 3 milyon 403 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 3 milyon 392 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 566 milyon 473 bin 142,14 lira, işlem miktarı ise 167,16 kilogram oldu.

Tüm metallerde de toplam işlem hacmi 566 milyon 473 bin 142,14 lira düzeyinde gerçekleşti.