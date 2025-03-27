Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 artışla 3 milyon 744 bin 799 liraya yükseldi.

Standart altının kilogram fiyatı piyasada, en düşük 3 milyon 738 bin lira, en yüksek 3 milyon 750 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 730 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 348 milyon 654 bin 107,09 lira, işlem miktarı ise 902,34 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 364 milyon 58 bin 451,14 lira olarak gerçekleşti.