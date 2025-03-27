Altının kilogram fiyatı yükseldi
Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 artışla 3 milyon 744 bin 799 lira oldu.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 artışla 3 milyon 744 bin 799 liraya yükseldi.
Standart altının kilogram fiyatı piyasada, en düşük 3 milyon 738 bin lira, en yüksek 3 milyon 750 bin lirayı gördü.
Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 730 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 348 milyon 654 bin 107,09 lira, işlem miktarı ise 902,34 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 364 milyon 58 bin 451,14 lira olarak gerçekleşti.