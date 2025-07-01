Altının kilogram fiyatı yükseldi
Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,8 artışla 4 milyon 286 bin lira oldu.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda günün sonunda yüzde 2,8 artışla 4 milyon 286 bin liraya çıktı.
Standart altının kilogram fiyatı, en düşük 4 milyon 268 bin lira, en yüksek 4 milyon 287 bin lirayı gördü.
Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 170 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 101 milyon 517 bin 36,84 lira, işlem miktarı ise 960,18 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 139 milyon 131 bin 212,22 lira olarak gerçekleşti.