Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda yüzde 0,1 artışla4 milyon 430 bin liraya yükseldi.

Standart altının kilogram fiyatı, en düşük 4 milyon 410 bin lira, en yüksek 4 milyon 460 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 425 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 448 milyon 258 bin 651,94 lira, işlem miktarı ise 551,90 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 767 milyon 838 bin 53,90 lira olarak gerçekleşti.