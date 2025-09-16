Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,6 artışla 4 milyon 996 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 860 bin lira, en yüksek 4 milyon 998 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 919 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 514 milyon 152 bin 2,05 lira, işlem miktarı ise 1717,82 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 948 milyon 873 bin 584,32 lira olarak gerçekleşti.