Altının kilogram fiyatı yükseldi

Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,6 artışla 4 milyon 996 bin lira oldu.

Ekonomi
  • 16.09.2025 16:42
  • Giriş: 16.09.2025 16:42
  • Güncelleme: 16.09.2025 16:47
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,6 artışla 4 milyon 996 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 860 bin lira, en yüksek 4 milyon 998 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 919 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 514 milyon 152 bin 2,05 lira, işlem miktarı ise 1717,82 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 948 milyon 873 bin 584,32 lira olarak gerçekleşti.

