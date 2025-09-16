Altının kilogram fiyatı yükseldi
Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,6 artışla 4 milyon 996 bin lira oldu.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,6 artışla 4 milyon 996 bin liraya çıktı.
Altın piyasasında en düşük 4 milyon 860 bin lira, en yüksek 4 milyon 998 bin lirayı gördü.
Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 919 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 514 milyon 152 bin 2,05 lira, işlem miktarı ise 1717,82 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 948 milyon 873 bin 584,32 lira olarak gerçekleşti.