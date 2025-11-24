Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda yüzde 0,6 artışla 5 milyon 778 bin liraya çıktı.

Standart altının kilogram fiyatı piyasada, en düşük 5 milyon 750 bin lira, en yüksek 5 milyon 778 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü 5 milyon 745 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 355 milyon 639 bin 205,20 lira, işlem miktarı ise 957,41 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 643 milyon 126 bin 961,37 lira olarak gerçekleşti.