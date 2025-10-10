Altının kilogram fiyatı yükselişe geçti

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda yüzde 3,3 artışla 5 milyon 580 bin liraya yükseldi.

Standart altının kilogram fiyatı, piyasada en düşük 5 milyon 318 bin lira, en yüksek 5 milyon 612 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 400 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 413 milyon 466 bin 487,51 lira, işlem miktarı ise 1543,05 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 976 milyon 7 bin 173,68 lira olarak gerçekleşti.