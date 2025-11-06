Giriş / Abone Ol
Altının kilogram fiyatı yükselişe geçti

Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,6 artışla 5 milyon 592 bin lira oldu.

Ekonomi
  • 06.11.2025 16:48
  • Giriş: 06.11.2025 16:48
  • Güncelleme: 06.11.2025 16:52
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,6 artışla 5 milyon 592 bin liraya çıktı.

Standart altının kilogram fiyatı piyasada en düşük 5 milyon 385 bin lira, en yüksek 5 milyon 600 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 505 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 347 milyon 392 bin 300,87 lira, işlem miktarı 971,43 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 761 milyon 856 bin 213,91 lira olarak gerçekleşti.

