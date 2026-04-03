Altının kilogram fiyatı yükselişe geçti
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda yüzde 1,6 artışla 6 milyon 813 bin liraya çıktı.
Stadart altın piyasada en düşük 6 milyon 620 bin lira, en yüksek 6 milyon 820 bin lirayı gördü.
Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 705 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 570 milyon 611 bin 40,92 lira, işlem miktarı ise 981,18 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 982 milyon 830 bin 329,76 lira olarak gerçekleşti.