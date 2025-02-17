Altının kilogram fiyatı yükselişte

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı haftanın ilk işlem gününde günün sonunda yüzde 0,2 artışla 3 milyon 454 bin liraya yükseldi.

Standart altının kilogram fiyatı, en düşük 3 milyon 344 bin lira, en yüksek 3 milyon 460 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 3 milyon 447 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 574 milyon 198 bin 859,38 lira, işlem miktarı ise 1.930,8 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 6 milyar 655 milyon 155 bin 392,3 lira düzeyinde gerçekleşti