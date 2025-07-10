Altının kilogram fiyatı yükselişte

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,2 artışla 4 milyon 295 bin liraya yükseldi.

Stadart altının kilogram fiyatı, en düşük 4 milyon 289 bin lira, en yüksek 4 milyon 297 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 4 milyon 246 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 798 milyon 236 bin 181,35 lira, işlem miktarı ise 186,07 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 859 milyon 320 bin 235,72 lira olarak gerçekleşti.