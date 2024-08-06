Altının kilogram fiyatında artış

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 633 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 644 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,5 artışla 2 milyon 640 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 640 bin liraya yükseldi.

Altının kilogram fiyatı en düşük 2 milyon 633 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 644 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 600 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında işlem hacmi, 1 milyar 754 milyon 231 bin 369,75 lira, işlem miktarı ise 671,63 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 93 milyon 125 bin 519,72 lira düzeyinde gerçekleşti.