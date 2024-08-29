Altının kilogram fiyatında artış

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,3 artışla 2 milyon 801 bin liraya yükseldi.

Piyasada standart altının kilogram fiyatı en düşük 2 milyon 795 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 810 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 794 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 787 milyon 327 bin 651,23 lira, işlem miktarı ise 280,59 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 791 milyon 521 bin 963,69 lira düzeyinde gerçekleşti.