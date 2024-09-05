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Altının kilogram fiyatında artış

Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 artışla 2 milyon 803 bin lira oldu.

Ekonomi
  • 05.09.2024 17:41
  • Giriş: 05.09.2024 17:41
  • Güncelleme: 05.09.2024 17:41
Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatında artış

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 artışla 2 milyon 803 bin liraya yükseldi.

Altının kilogram fiyatı, en düşük 2 milyon 713 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 806 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 790 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 2 milyar 870 milyon 354 bin 998,54 lira, işlem miktarı ise 1.036,79 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 3 milyar 34 milyon 732 bin 79,37 lira düzeyinde gerçekleşti.

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