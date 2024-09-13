Altının kilogram fiyatında artış

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1 artışla2 milyon 824 bin liraya yükseldi.

Altının kilogram fıyatı, en düşük 2 milyon 824 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 831 bin 500 lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 2 milyon 795 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 2 milyar 524 milyon 201 bin 845,69 lira, işlem miktarı ise 902,80 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 778 milyon 939 bin 344,94 lira düzeyinde gerçekleşti.