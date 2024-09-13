Altının kilogram fiyatında artış
Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1 artışla 2 milyon 824 bin lira oldu.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1 artışla2 milyon 824 bin liraya yükseldi.
Altının kilogram fıyatı, en düşük 2 milyon 824 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 831 bin 500 lirayı gördü.
Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 2 milyon 795 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de, altında işlem hacmi 2 milyar 524 milyon 201 bin 845,69 lira, işlem miktarı ise 902,80 kilogram oldu.
Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 778 milyon 939 bin 344,94 lira düzeyinde gerçekleşti.