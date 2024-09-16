Altının kilogram fiyatında artış

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,8 artışla 2 milyon 848 bin liraya yükseldi.

Piyasada altının kilogram fiyatı en düşük 2 milyon 840 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 851 bin 500 lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 2 milyon 824 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 736 milyon 532 bin 280,92 lira, işlem miktarı ise 261,68 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 76 milyon 637 bin 572,46 lira düzeyinde gerçekleşti.