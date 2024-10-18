Altının kilogram fiyatında artış

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,8 artışla 3 milyon 100 bin liraya yükseldi.

Standart altının piyasada kilogram fiyatı en düşük 2 milyon 960 bin lira, en yüksek 3 milyon 100 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 75 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 290 milyon 740 bin 433,97 lira, işlem miktarı ise 424,53 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 305 milyon 969 bin 930,69 lira düzeyinde gerçekleşti.