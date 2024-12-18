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Altının kilogram fiyatında artış

Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 yükselişle 3 milyon 14 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 10 bin liradan tamamlamıştı.

Ekonomi
  • 18.12.2024 16:43
  • Giriş: 18.12.2024 16:43
  • Güncelleme: 18.12.2024 16:47
Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatında artış
Fotoğraf: DepoPhotos

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 yükselişle 3 milyon 14 bin liraya yükseldi.

Piyasada standart altının kilogram fiyatı, en düşük 2 milyon 982 bin lira, en yüksek 3 milyon 100 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 10 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 697 milyon 39 bin 521,98 lira, işlem miktarı ise 1.559,34 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 4 milyar 803 milyon 563 bin 727,87 lira düzeyinde gerçekleşti.

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