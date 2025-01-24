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Altının kilogram fiyatında artış

Standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 1 artışla 3 milyon 182 bin 500 lira oldu.

Ekonomi
  • 24.01.2025 17:04
  • Giriş: 24.01.2025 17:04
  • Güncelleme: 24.01.2025 17:04
Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatında artış
Fotoğraf: AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı haftanın son işlem gününde yüzde 1 artışla 3 milyon 182 bin 500 liraya yükseldi.

Altının piyasada kilogram fiyatı en düşük 3 milyon 173 bin 2 lira, en yüksek 3 milyon 184 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 152 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 930 milyon 340 bin 656,23 lira, işlem miktarı ise 608,99 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 1 milyar 938 milyon 908 bin 804,35 lira düzeyinde gerçekleşti.

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