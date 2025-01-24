Altının kilogram fiyatında artış

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı haftanın son işlem gününde yüzde 1 artışla 3 milyon 182 bin 500 liraya yükseldi.

Altının piyasada kilogram fiyatı en düşük 3 milyon 173 bin 2 lira, en yüksek 3 milyon 184 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 152 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 930 milyon 340 bin 656,23 lira, işlem miktarı ise 608,99 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 1 milyar 938 milyon 908 bin 804,35 lira düzeyinde gerçekleşti.