Altının kilogram fiyatında artış
Standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 1 artışla 3 milyon 182 bin 500 lira oldu.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı haftanın son işlem gününde yüzde 1 artışla 3 milyon 182 bin 500 liraya yükseldi.
Altının piyasada kilogram fiyatı en düşük 3 milyon 173 bin 2 lira, en yüksek 3 milyon 184 bin lirayı gördü.
Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 152 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 930 milyon 340 bin 656,23 lira, işlem miktarı ise 608,99 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi 1 milyar 938 milyon 908 bin 804,35 lira düzeyinde gerçekleşti.