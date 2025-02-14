Altının kilogram fiyatında artış

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 447 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 390 bin lira, en yüksek 3 milyon 467 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 2,7 yükselişle 3 milyon 447 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 3 milyon 356 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 311 milyon 175 bin 724 lira, işlem miktarı ise 2.146,94 kilogram oldu.

Tüm metallerde de toplam işlem hacmi 8 milyar 104 milyon 838 bin 916,89 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Ziraat Bankası ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.