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Altının kilogram fiyatında artış

Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,3 artışla 4 milyon 238 bin 900 lira oldu.

Ekonomi
  • 21.04.2025 17:03
  • Giriş: 21.04.2025 17:03
  • Güncelleme: 21.04.2025 17:05
Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatında artış
Fotoğraf: AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde günün sonunda yüzde 2,3 artışla 4 milyon 238 bin 900 liraya yükseldi.

Standart altının kilogram fiyatı, en düşük 4 milyon 212 bin lira, en yüksek 4 milyon 250 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 4 milyon 142 bin 999,50 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 626 milyon 376 bin 764,21 lira, işlem miktarı ise 386,24 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 841 milyon 039 bin 780,67 lira olarak gerçekleşti.

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