Altının kilogram fiyatında artış

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde günün sonunda yüzde 2,3 artışla 4 milyon 238 bin 900 liraya yükseldi.

Standart altının kilogram fiyatı, en düşük 4 milyon 212 bin lira, en yüksek 4 milyon 250 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 4 milyon 142 bin 999,50 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 626 milyon 376 bin 764,21 lira, işlem miktarı ise 386,24 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 841 milyon 039 bin 780,67 lira olarak gerçekleşti.