Altının kilogram fiyatında artış

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 103 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 100 bin lira, en yüksek 4 milyon 118 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,2 artışla 4 milyon 103 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 56 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 210 milyon 967 bin 29,39 lira, işlem miktarı ise 3.269,57 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 253 milyon 817 bin 138,63 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Türkiye İş Bankası ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.