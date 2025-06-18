Altının kilogram fiyatında artış

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 330 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 305 bin lira, en yüksek 4 milyon 350 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 4 milyon 330 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 325 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 245 milyon 398 bin 259,09 lira, işlem miktarı ise 1.915,24 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 253 milyon 825 bin 376,74 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Zirve Değerli Madenler, Dünya Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Tera Yatırım Bankası olarak sıralandı.