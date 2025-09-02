Giriş / Abone Ol
Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 4 milyon 610 bin lira oldu.

Ekonomi
  • 02.09.2025 17:12
  • Giriş: 02.09.2025 17:12
  • Güncelleme: 02.09.2025 17:15
Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatında artış
Fotoğraf: AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 4 milyon 610 bin liraya yükseldi.

Standart altının kilogram fiyatı, en düşük 4 milyon 600 bin lira, en yüksek 4 milyon 619 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 584 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 423 milyon 582 bin 513,43 lira, işlem miktarı ise 743,76 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 591 milyon 469 bin 742,65 lira olarak gerçekleşti.

