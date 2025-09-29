Giriş / Abone Ol
Altının kilogram fiyatında artış

Standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,2 artışla 5 milyon 225 bin lira oldu.

Ekonomi
  • 29.09.2025 17:09
  • Giriş: 29.09.2025 17:09
  • Güncelleme: 29.09.2025 17:13
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda yüzde 1,2 artışla5 milyon 225 bin liraya yükseldi.

Standart altının kilogram fiyatı en düşük 5 milyon 168 bin lira, en yüksek 5 milyon 248 bin 999,5 lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 5 milyon 165 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 114 milyon 632 bin 174,45 lira, işlem miktarı ise 797,12 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 487 milyon 821 bin 598,12 lira olarak gerçekleşti.

