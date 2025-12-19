Giriş / Abone Ol
Altının kilogram fiyatında artış

Standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,3 artışla 6 milyon 11 bin liraya yükseldi.

Ekonomi
  • 19.12.2025 16:36
  • Giriş: 19.12.2025 16:36
  • Güncelleme: 19.12.2025 16:39
Kaynak: AA
Fotoğraf: DepoPhotos

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 6 milyon 11 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 980 bin lira, en yüksek 6 milyon 11 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 artışla 6 milyon 11 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 993 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 452 milyon 217 bin 759,57 lira, işlem miktarı ise 747,25 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 158 milyon 187 bin 836,89 lira olarak gerçekleşti.

