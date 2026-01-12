Altının kilogram fiyatında artış

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 6 milyon 425 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 291 bin lira, en yüksek 6 milyon 480 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,1 artışla 6 milyon 425 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 290 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 14 milyar 918 milyon 498 bin 905,35 lira, işlem miktarı ise 2 bin 341,24 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 14 milyar 919 milyon 650 bin 375,50 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıflar Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.