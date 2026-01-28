Altının kilogram fiyatında artış

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,6 artışla 7 milyon 570 bin liraya çıktı.

Piyasa standart altının kilogram fiyatı en düşük 7 milyon 560 bin lira, en yüksek 7 milyon 620 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 310 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 571 milyon 277 bin 45,71 lira, işlem miktarı ise 1537,67 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 398 milyon 509 bin 920,45 lira olarak gerçekleşti.