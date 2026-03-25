Altının kilogram fiyatında artış

Borsa İstanbul'da standart altının kilogram fiyatı yüzde 2,3 artışla 6 milyon 681 bin liraya yükselirken, gün içinde 6 milyon 440 bin–6 milyon 770 bin lira aralığında işlem gördü.

Ekonomi
  • 25.03.2026 16:36
  • Güncelleme: 25.03.2026 16:39
Kaynak: AA
Fotoğraf: DepoPhotos

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 681 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 440 bin lira, en yüksek 6 milyon 770 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,3 artışla 6 milyon 681 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 530 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 35 milyar 397 milyon 776 bin 334,97 lira, işlem miktarı ise 5 bin 306,10 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 35 milyar 625 milyon 301 bin 946,10 lira olarak gerçekleşti.

