Altının kilogram fiyatında artış

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 534 bin 999 liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 251 bin lira, en yüksek 6 milyon 595 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 6 milyon 534 bin 999 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 530 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 32 milyar 289 milyon 552 bin 757,47 lira, işlem miktarı ise 4 bin 983,21 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 32 milyar 646 milyon 31 bin 956,29 lira olarak gerçekleşti.