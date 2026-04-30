Altının kilogram fiyatında artış

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,8 artışla 6 milyon 712 bin liraya çıktı.

Altın piyasada en düşük 6 milyon 561 bin 900 lira, en yüksek 6 milyon 724 bin 100 lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 592 bin 200 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 815 milyon 367 bin 704,72 lira, işlem miktarı ise 726,35 kilogram oldu.