Altının kilogram fiyatında artış
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,8 artışla 6 milyon 712 bin liraya çıktı.
Altın piyasada en düşük 6 milyon 561 bin 900 lira, en yüksek 6 milyon 724 bin 100 lirayı gördü.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 815 milyon 367 bin 704,72 lira, işlem miktarı ise 726,35 kilogram oldu.