Ekonomi
  • 30.04.2026 16:43
  • Giriş: 30.04.2026 16:43
  • Güncelleme: 30.04.2026 16:45
Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatında artış
Fotoğraf: DepoPhotos

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,8 artışla 6 milyon 712 bin liraya çıktı.

Altın piyasada en düşük 6 milyon 561 bin 900 lira, en yüksek 6 milyon 724 bin 100 lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 592 bin 200 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 815 milyon 367 bin 704,72 lira, işlem miktarı ise 726,35 kilogram oldu.

