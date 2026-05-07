Altının kilogram fiyatında artış
Standart altının kilogram fiyatı günü yüzde 2 yükselişle 6 milyon 920 bin liradan tamamladı. Altın piyasasında toplam işlem hacmi ise 18,7 milyar lirayı aştı.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 920 bin liraya çıktı.
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 884 bin lira, en yüksek 6 milyon 920 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2 artışla 6 milyon 920 bin lira oldu.
Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 785 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 18 milyar 773 milyon 93 bin 268,11 lira, işlem miktarı ise 2 bin 725,31 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 18 milyar 785 milyon 770 bin 599,33 lira olarak gerçekleşti.