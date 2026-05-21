Altının kilogram fiyatında artış

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 606 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 606 bin lira, en yüksek 6 milyon 655 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 6 milyon 606 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 595 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 37 milyon 745 bin 425,57 lira, işlem miktarı ise 1215,25 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 517 milyon 736 bin 602,76 lira olarak gerçekleşti.