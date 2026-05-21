Altının kilogram fiyatında artış
Standart altının kilogram fiyatı günü yüzde 0,2 yükselişle 6 milyon 606 bin liradan tamamladı. Gün içinde 6 milyon 655 bin liraya kadar çıkan altında işlem hacmi 8 milyar lirayı aştı.
Kaynak: AA
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 606 bin lira, en yüksek 6 milyon 655 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 6 milyon 606 bin lira oldu.
Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 595 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 37 milyon 745 bin 425,57 lira, işlem miktarı ise 1215,25 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 517 milyon 736 bin 602,76 lira olarak gerçekleşti.