Altının kilogram fiyatında büyük artış

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,8 yükselişle 5 milyon 738 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında kilo fiyatı en düşük 5 milyon 520 bin lira, en yüksek 5 milyon 840 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 529 bin 999,5 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 782 milyon 561 bin 965,61 lira, işlem miktarı ise 1.742,79 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 53 milyon 450 bin 887,41 lira olarak gerçekleşti.