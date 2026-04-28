Altının kilogram fiyatında büyük düşüş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,1 düşüşle 6 milyon 660 bin liraya indi.

Altın piyasada en düşük 6 milyon 610 bin lira, en yüksek 6 milyon 792 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 800 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 17 milyar 26 milyon 339 bin 591,72 lira, işlem miktarı ise 2 bin 557,15 kilogram oldu.