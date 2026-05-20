Altının kilogram fiyatında büyük düşüş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,6 düşüşle 6 milyon 595 bin liraya indi.

Altın piyasada en düşük 6 milyon 566 bin 600 lira, en yüksek 6 milyon 716 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı pazartesi gününü 6 milyon 702 bin 400 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 728 milyon 128 bin 499,43 lira, işlem miktarı ise 2 bin 89,50 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 997 milyon 295 bin 915,51 lira olarak gerçekleşti.