Altının kilogram fiyatında büyük düşüş
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,6 düşüşle 6 milyon 595 bin liraya indi.
Altın piyasada en düşük 6 milyon 566 bin 600 lira, en yüksek 6 milyon 716 bin lirayı gördü.
Standart altının kilogram fiyatı pazartesi gününü 6 milyon 702 bin 400 liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 728 milyon 128 bin 499,43 lira, işlem miktarı ise 2 bin 89,50 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 997 milyon 295 bin 915,51 lira olarak gerçekleşti.