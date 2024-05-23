Altının kilogram fiyatında düşüş

Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,4 azalışla 2 milyon 466 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 1,4 azalışla 2 milyon 466 bin liraya geriledi.

Altının fiyatı en düşük 2 milyon 430 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 476 bin 900 lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 500 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 321 milyon 77 bin 692 lira, işlem miktarı ise 1.770,82 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 4 milyar 366 milyon 15 bin 789,69 lira düzeyinde gerçekleşti.