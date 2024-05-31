Altının kilogram fiyatında düşüş

Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,2 azalışla 2 milyon 410 bin lira oldu. Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 500 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 1,2 azalışla 2 milyon 410 bin liraya geriledi.

Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 500 bin liradan tamamlamıştı.

Altının kilogram fiyatı, en düşük 2 milyon 410 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 444 bin lirayı gördü.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 550 milyon 843 bin 196,22 lira, işlem miktarı ise 638,79 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 616 milyon 855 bin 649,87 lira düzeyinde gerçekleşti.